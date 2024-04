Emmanuel Macron tente de reprendre la main sur le terrain diplomatique à Gaza

Six mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la pression se maintient sans faiblir sur Israël. Alors que les négociations au Caire sont toujours au point mort pour l’obtention d’une trêve à Gaza, dans une tribune commune parue dans la presse hier soir, le président français, Emmanuel Macron, le chef de l'Etat égyptien, Abdel Fattah Al Sissi et le roi de Jordanie, Abdallah II, appellent à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Ils demandent également la libération de « tous les otages » et mettent en garde l'Etat hébreu contre les « conséquences dangereuses » d'une offensive à Rafah.

