Emmanuel Macron : un café et un manspreading s’il vous plaît

Les terrasses ont rouvert ce mercredi et les politiques étaient tous sur le front. On a vu Emmanuel Macron les jambes bien trop ouvertes attablé en compagnie de Jean Castex. On a vu aussi Marlène Schiappa, mystérieuse avec son petit bout de croissant grignoté. On a vu aussi Clément Beaune en compagnie de Jean-Baptiste Djebbari, douze croissants à eux deux. Jean-Luc Mélenchon est Insoumis jusqu’au café : là où tout le monde commande un expresso corsé, il a choisi un lait fraise. Bruno Le Maire en a fait des caisses pour montrer son bonheur retrouvé.