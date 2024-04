Emmanuel Macron vs Bruno Le Maire, rien ne va plus

Le torchon brûle entre Emmanuel Macron et Bruno Le Maire. Entre les deux hommes, l’entente a toujours été cordiale, mais les choses ont changé. En cause : le gros dérapage du déficit public de la France. La mésentente entre le président et son ministre de l’Economie s’étale désormais dans tous les médias.

En savoir plus sur Julien Bellver