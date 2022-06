Emmanuel Macron vs Jean-Luc Mélenchon : duel à distance et claques réciproques

À 3 jours du premier tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon s’affrontent à distance. Après le meeting de l’Insoumis, le président était en déplacement à Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, ville où Jean-Luc Mélenchon avait récolté 60,5% des voix, loin devant Emmanuel Macron et ses 16,5%. De son côté, la NUPES ne retient pas non plus ses coups contre la Macronie.