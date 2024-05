En 2050, les 5 plus grandes villes du monde seront en Afrique

Les chiffres sont vertigineux. D’ici à 2050, un humain sur quatre vivra en Afrique et les plus grandes villes seront africaines. Sénamé Koffi Agbodjinou regarde avec beaucoup d’espoir ce basculement démographique. À Lomé, cet anthropologue et architecte réfléchit aux moyens de construire de futures villes africaines qui s’éloignent du schéma des mégapoles occidentales galopantes pour renouer avec la longue et riche histoire des sociétés traditionnelles. Convaincu que le choix urbain des Africains va s’imposer au reste de l’humanité, ce quadragénaire a mis sur pied au cœur de la capitale togolaise une cité laboratoire qui réinvente notre rapport à la démocratie et à l’environnement.