En Arménie, Éric Zemmour ricane plus qu’il ne commémore

Éric Zemmour était en déplacement en Arménie ce week-end, en compagnie de sa garde rapprochée et de Philippe de Villiers. Pendant trois jours, on a donc assisté à une gigantesque séance photos du désormais candidat à l’élection présidentielle. Ce qu’on ne réalise pas sur les clichés, mais qu’on comprend très bien en regardant les vidéos de ce déplacement officiel, c’est qu’en réalité Éric Zemmour a passé trois jours à parler de tout, sauf de l’Arménie. Il a parlé de l’Algérie, de la France, de l’Afrique, des Algériens en France, des racines de la France, mais aussi des Italiens, des Chinois et des juifs. Même pendant les moments de recueillement, il a davantage fait de blagues qu’il n’a commémoré.