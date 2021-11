En Guadeloupe, les manifestants boudent (presque) tous les médias

Toute la semaine, Paul Bouffard et Clément Duché sont en Guadeloupe, où la mobilisation contre la vaccination obligatoire s’est muée en une révolte plus large contre les conditions de vie sur l’île antillaise. Sur les barrages, les manifestants déplorent le coût de la vie, le taux de chômage et l’absence de réaction des personnalités politiques. Les Guadeloupéens défient les autorités, mais aussi les médias, sauf un : Canal 10, le seul média local en qui les manifestants ont confiance.