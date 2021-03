En immersion avec les médecins en réanimation

Depuis des mois, on entend régulièrement parler du nombre de lits disponibles dans les services de réanimations français. Beaucoup réclament d’ailleurs l’ouverture de lits supplémentaires pour faire face à l’épidémie de Covid, pourtant, ça n'est pas si simple. Pour avoir des lits supplémentaires, il faut avoir les médecins réanimateurs qui vont avec. Or, il y en a peu en France et pour plusieurs raisons : d’abord, les études sont très longues, ensuite le métier de réanimateur est particulièrement difficile, au contact permanent de la mort. Pour comprendre le quotidien de ces médecins un peu particuliers, Paul Larrouturou s’est rendu au centre hospitalier de Saint-Denis pour échanger avec le Dr. Daniel Da Silva, chef du service de réanimation.