La Seine-Saint-Denis est l’un des départements les plus touchés par le Coronavirus. Pendant le confinement, Paul Gasnier était allé à la rencontre de ses habitants. Plus d’un mois plus tard, alors que le département a lui aussi connu son 1er jour de déconfinement, il est retourné prendre des nouvelles des Séquano-dionysiens.