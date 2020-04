En savoir plus sur Yann Barthes

En Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France et aussi l’un des plus touchés par l’épidémie de Covid-19, les recours à l’aide alimentaire se multiplient. A Clichy-sous-bois ce mercredi, des centaines d’habitants ont fait la queue tout au long de la journée pour obtenir une aide alimentaire.