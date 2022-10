Enedis peut-il vraiment couper votre eau chaude et votre électricité via les compteurs Linky ?

La polémique autour des compteurs Linky a été relancée par la publication d'un arrêté ministériel, le 22 septembre dernier. Le texte permettrait au gestionnaire du réseau, Enedis, de couper l’eau chaude à distance cet hiver via ses fameux compteurs. Le patron d'Enedis a rapidement réagi pour démentir cette information. Il explique sur BFMTV que pour 4 millions de personnes avec le tarif heures creuses, le chauffe-eau ne fonctionnera plus entre 12h et 14h, heures les plus chargées. Un homme politique s’est tout de suite emparé de cette polémique : c’est Nicolas Dupont Aignan, qui n’a pas tenu des comptes des clarification du dirigeant d’Enedis.