Entre le rappeur Drake et le magazine Vogue, la guerre est déclarée

Pour la sortie de son nouvel album, le rappeur Drake a réalisé un faux magazine Vogue, qu’il a même fait imprimer et circuler dans certains kiosques américains. Un coup promotionnel qui n’a pas vraiment plu au célèbre magazine. Le titre a déposé plainte contre le rappeur et lui a demandé quatre millions de dollars pour dommages et intérêts.