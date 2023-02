L’hydrogène est-il réellement l’énergie du futur ?

Paul Moisson, Fanny Duvot et Clément Duché se sont rendus au salon Hyvolution à Paris, un événement dédié à l'hydrogène pour l’énergie, l’industrie et la mobilité. Elément chimique le plus abondant dans l’univers, il constitue une incroyable source d’énergie. Pour lutter contre le réchauffement climatique, certains dont Emmanuel Macron veulent faire le pari sur l’hydrogène, qualifié d’énergie du futur. Mais ce pari pose un gros problème de coût. L’Etat a prévu de dépenser 9 milliards d’euros pour développer la filière hydrogène dans son plan France 2030.