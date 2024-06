Éric Ciotti a fait sauter le "barrage infranchissable" avec le RN

Entre Les Républicains et le Rassemblement national, le "barrage" devait être infranchissable, le mur étanche entre droite et extrême-droite. Ça, c’était jusqu’à l’interview d’Éric Ciotti au 13h de TF1 mardi 11 juin, lors de laquelle le patron des LR a annoncé son intention de signer un accord avec le RN de Marine Le Pen. Il avait dit "Jamais", mais a changé d’avis. Il affirme ne pas être seul, pourtant la liste de ceux qui se sont désolidarisés est bien longue. Opération suicide ?

En savoir plus sur Yann Barthes