Éric Ciotti barricadé, LR évacué, Éric Ciotti expulsé

On pensait avoir tout vu, on avait tort. Aujourd’hui, on a donc vu un président de parti – Éric Ciotti – se barricader dans son QG, le faire évacuer, pendant que ses anciens alliés se réunissaient dans une autre salle pour décider de son exclusion pure et simple.

