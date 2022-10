Éric Dupond-Moretti et Alexis Kohler : les affaires qui embarrassent Emmanuel Macron

Deux très proches d’Emmanuel Macron, Éric Dupond-Moretti et Alexis Kohler, sont mis en cause dans deux affaires de prise illégale d’intérêt. Le ministre de la Justice est renvoyé devant la Cours de Justice de la République tandis que le Secrétaire général de l’Elysée est mis en examen. Deux affaires qui font tâche au gouvernement et pour Emmanuel Macron lui-même.