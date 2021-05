Eric Dupond-Moretti se déchaîne contre CNEWS

La presse est habituée aux critiques venues des hommes politiques. Il est en revanche plus rare qu’un ministre s’attaque à un média en particulier. C’est pourtant le cas d’Éric Dupond-Moretti : depuis plusieurs jours, le Garde des Sceaux tire à boulets rouges contre CNEWS. Il lui reproche de « fausses informations » et son idéologie. Mais CNEWS est-elle vraiment une chaîne d’extrême-droite ? Pour le savoir, on a une astuce : si elle est encensée par un journal d’extrême-droite, c’est qu’à priori, oui. Et justement, Valeurs Actuelles vient de publier une enquête fleuve et dégoulinante d’admiration sur la chaîne.