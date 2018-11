Après les tribunaux et les salles de théâtre, Eric Dupond-Moretti s’installe en librairie. L’avocat le plus célèbre de France publie « Le droit d’être libre » aux éditions de l’Aube. Son parti pris ? La société actuelle musèle et soumet ses membres à ses « diktats ». Eric Dupond-Moretti nous en parle sur le plateau de Quotidien.