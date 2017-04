La presse a de plus en plus de mal à interviewer François Fillon... Le Monde a annulé un entretien hier car le candidat refusait d’aborder les affaires dans lesquelles il est mis en examen. Au Figaro, on ne tergiverse pas : le consensus, ça les connaît ! Eric et Quentin nous infiltrent dans les coulisses de la rédaction où la prise de risque n'existe pas. Oh grand dieu non !