Alors que des journalistes et des ONG viennent de signer une tribune qui dénoncent les poursuites dont ils font l’objet dès qu’ils s’intéressent aux activités du groupe, Eric et Quentin se sont rendus au cabinet des avocats de Vincent Bolloré. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne manquent pas de travail. Leur activité préférée : attaquer les journalistes en diffamation.