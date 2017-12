Hier soir, l’élection de Wauquiez a provoqué un séisme à droite. Et c’est qui qui est content de ce retour de la droite ? Eric et Quentin. Dans la rédaction du Figaro, les journaliustes de droite s'en donnent à coeur joie ! Une élection a réjoui Eric et Quentin, toujours heureux de voir triompher la droite qu'ils apprécient tant. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 11 décembre 2017 – Partie 2