Eric et Quentin : le dérapage d'Alain Finkielkraut !

On le voit tous les vendredis dans Quotidien, mais parfois vraiment, le silence a du bon. Elizabeth Levy et Alain Finkielkraut discutent tranquillement à l’antenne de RCJ de l’hommage à Johnny Hallyday . Et le philosophe n'hésite pas à déclarer que "Les non-souchiens brillaient par leur absence" Elizabeth Levy, en face en rajoute…Eric et Quentin vous présentent un nouveau numéro de la libre antenne de Finki et Zaza. Extrait de l’émission Quotidien du vendredi 12 décembre 2017 – Partie 2