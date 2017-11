C’est la Une "d’Aujourd’hui en France" de Mardi : "L’inquiétant succès du joint électronique"… Un article où on apprend que le « Le cannabidiol (CBD), dont on connaît encore mal les effets sur la santé, cartonne sous forme d’e-liquide. ». Et en plus, ça ne serait pas illégal selon le ministère de la santé. Eric et Quentin ont testé le joint électronique dans leur nouvelle chronique Conso … - Extrait de Quotidien du 30 novembre 2017