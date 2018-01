Eric et Quentin ont-ils retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès dans un Monastère

C’est un fait divers qui fait encore fantasmer, même 7 ans plus tard. En 2011 cinq membres d'une même famille, les Dupont de Ligonnès, sont retrouvés assassinés dans leur maison nantaise. Seul le père, Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable, la police perd sa trace le 15 avril 2011. Depuis les rumeurs, les thèses les plus farfelues se multiplient, on dit l’avoir vu aux 4 coins de la France et même à l’étranger alors que la police de son côté ne sait pas l’auteur présumé de la tuerie de Nantes est encore vie. Aujourd’hui énième rebondissement, la police a mené une perquisition dans le monastère de Roquebrune-sur-Argens où des témoins affirment l’avoir reconnu famille lors d'une messe. Eric et Quentin reviennent sur cette persquisition pas vraiment comme les autres.