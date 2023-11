Eric Sadin alerte sur les dangers de l'intelligence artificielle sur la vie humaine

L'écrivain et philosophe français, Eric Sadin, notamment connu pour ses écrits technocratiques, décrypte les fonctionnements de l'intelligence artificielle dans un entretien. Il se livre sur les risques d'un langage cloné à moyen terme, en s'adossant sur les machines. Le spécialiste explique également qu'à terme, ces systèmes vont faire plus rapidement que les êtres humains toutes les actions de la vie humaine, et pointe du doigt le fait que nous avons de moins en moins la main.