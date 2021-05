Eric Zemmour 2022 : qui sont ceux qui veulent le voir devenir président ?

Eric Zemmour sera-t-il candidat à l’élection présidentielle de 2022 ? La question est posée depuis plusieurs mois, mais l’hypothèse se fait plus précise ces derniers jours. En cause, une galaxie de soutiens au polémiste qui n’hésite plus à monter au créneau pour encourager sa candidature en 2022. Parmi eux, le routier de l’extrême-droite, Jacques Bompard, mais aussi le restaurateur bonapartiste Morgan Trintignant ou encore Sarah Knafo, énarque et conseillère de l’ombre d’Eric Zemmour.