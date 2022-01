Éric Zemmour au bon vieux temps où les femmes restaient en cuisine

Y-a-t-il des femmes dans l’équipe de campagne d’Éric Zemmour ? On sait que oui, pourtant on ne les voit jamais. Pendant son déplacement en Vendée, on a compté deux femmes, l’espace d’une sortie, et puis plus rien. Du tout.