La débâcle d'Éric Zemmour à Marseille

Quand on est politique, il faut réaliser qu’il y a une grosse différence entre les meetings et la vraie vie. Dans un meeting, les gens paient pour venir vous voir, parce qu’ils en ont envie. En général, ils sont donc très accueillants et très cordiaux. Dans la vraie vie, on ne peut pas forcer les gens à avoir l’air content de vous voir. Éric Zemmour en a fait l’expérience ce week-end à Marseille. Le presque candidat a dû écourté sa visite dans les rues de la cité phocéenne où il n’était visiblement pas le bienvenu.