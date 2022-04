Éric Zemmour, la barbe du perdant

Chez Reconquête, le parti d’Éric Zemmour, on s’organise pour l’après. Le polémiste est réapparu mardi dans une série de photos où on le découvre avec une petite barbe poivre et sel. Un look désormais associé aux traversées du désert : Nicolas Sarkozy, François Fillon, Laurent Wauquiez, Benoît Hamon, Manuel Valls, tous s’étaient laissé pousser la barbe après leur défaite.