Éric Zemmour : la fausse citation du Général de Gaulle qu’il adore utiliser

24h après, la séquence d’Éric Zemmour braquant des journalistes avec une arme n’en finit pas de créer le boxon chez les médias et les politiques. Sur CNews, sans surprise, la séquence fait bien rire, mais de nombreux responsables politiques ont été choqués par la séquence. Sur les chaînes d’infos aussi, on s’interroge : s’il ne faut pas répondre à toutes les provocations d’Éric Zemmour, faut-il quand même écouter ce qu’il dit ? Le polémiste a donné une longue interview à la chaîne Youtube Thinkerview. Il y a déroulé ses thèmes favoris et ses obsessions : la colonisation et l’immigration, parfois en usant de citation pas vraiment crédibles.