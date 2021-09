Éric Zemmour : la photo d’une schizophrénie médiatique

Éric Zemmour entouré d’une armée de journalistes, c’est la photo polémique du week-end. Des dizaines de micros tendus et autant de caméras tournées vers un homme condamné pour provocation à la haine raciale, misogyne et pétainiste qui n’est pourtant même pas candidat à la présidentielle, l’image fait réagir. Et rend bien service au polémiste et à son équipe de communication.