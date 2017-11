Erreurs médicales : les chiffres impressionnants

Officiellement, selon le ministère de la santé, « il n’existe pas de données sur le sujet ». Mais en 2009, un cabinet d’étude estimait qu’il y avait entre 250 000 et 450 000 « événements indésirables graves » par an dans les hôpitaux et cliniques en France. Une association de conseil aux victimes avance elle un chiffre impressionnant dans le Parisien de ce matin : les erreurs médicales tueraient environ 60 000 personnes par an en France. C’est énorme. L'analyse d'Hugo Clément - Extrait Quotidien du 23 novembre 2017