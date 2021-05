Escalade des tensions entre Israël et la Palestine

Ces derniers mois, on ne parlait d’Israël que pour vanter la réussite de sa campagne de vaccination. Depuis plusieurs jours, c’est une toute autre actualité du pays qui fait la Une. La tension est montée d’un cran entre Israël et le Hamas et les affrontements entre Israéliens et Palestiniens ont redoublé d’intensité ce week-end.