Espagne : deux footballeurs du Betis Seville menacés pour… leur sac à mains

Les footballeurs peuvent-ils porter des sacs à mains comme tout le monde ? Le débat est lancé en Espagne depuis le mariage d’un membre du club du Betis Seville. En cause : l’arrivée à la noce des footballeurs Aitor Ruibal et Borja Iglesias, tous deux portant un sac à mains et pas n’importe lesquels, un Dior pour l’un, un Alexander McQueen pour l’autre.