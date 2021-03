Essai nucléaire "Centaure": "Assez rapidement, les militaires savent que quelque chose a foiré"

Le 17 juillet 1974, l'Armée française lance "Centaure", un essai nucléaire mené depuis Moruroa, en Polynésie française. Alors que le nuage nucléaire devait s'élever à plus de 8000m de hauteur et se disperser loin des îles habitées, l'opération rate et le nuage passe sur de nombreux archipels, y compris Tahiti. Tomas Statius, journaliste, explique qu'en réalité, "assez rapidement, les militaires ont su" qu'il y avait un raté dans l'opération, mais n'ont rien fait pour prévenir les populations.