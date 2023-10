Est-ce que le dicton “plus c’est long plus c’est bon” est toujours vrai ?

Au risque d'en décevoir certains, Maïa Mazaurette met fin au dicton "plus c’est long plus c’est bon". Quand le rapport sexuel s’éternise, il y a deux risques essentiels : l’ennui et la douleur. Quand on est de l’autre côté du pénis, on peut aussi avoir l’impression que le marathon sexuel sert surtout à booster l’ego du partenaire. Selon une étude célèbre de l’Université de Pennsylvanie, la durée de la pénétration est “adéquate” de 3 à 7 minutes, “idéale” de 7 à 10 minutes, et “trop longue” au-delà de 10 minutes. Dans les faits, la pénétration dure en moyenne 5 minutes et 40 secondes.