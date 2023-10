La banquise a-t-elle une expérience de vie plus longue que la nôtre ?

Ce n'est plus une surprise pour personne : la banquise fond. Pendant des décennies, l'Arctique a servi d'exemple pour illustrer notre impact sur le climat terrestre. Et plus elle disparaît, plus la communauté scientifique exhorte les sociétés à faire plus d'efforts. Mais dans le conflit actuel, on se demande si finalement, la banquise n'a pas une expérience de vie plus longue que la nôtre.