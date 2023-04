Est-il encore possible de réconcilier les jeunes avec la politique ?

Cette semaine, l’insoumise Raquel Garrido, le socialiste Pierre Jouvet et l’élu LR Aurélien Pradié se sont réunis à Grenoble à l’occasion d’un débat organisé par des étudiants d’une école de commerce. Le thème des discussions : comment réconcilier les jeunes avec la politique ? Avant le début du débat, Paul Moisson, Céline d’Agostini et Théo Palfray ont testé le rapport des jeunes à la politique, et ces derniers semblent plutôt pessimistes.