Estelle "Redpill", la TikTokeuse de l’extrême droite chez Renaud Camus

Désormais, la communication politique passe impérativement par les réseaux sociaux. Les différents courants politiques l’ont bien compris et l’extrême droite n’est pas en reste. Depuis plusieurs mois, elle investit les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, mais aussi le réseau préféré des plus jeunes : Tik Tok. Sur le réseau social, plutôt friendly sur lequel on danse, chante et fait des blagues, certains « influenceurs » diffusent désormais leurs théories d’extrême droite. Parmi eux, Estelle Redpill. À 25 ans, elle cumule 120 000 followers et se revendique « identitaire ». Paul Gasnier l’a rencontrée samedi à Toulouse.