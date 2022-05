Et si le boulot de Premier ministre ne faisait plus rêver personne ?

C’est l’un des postes les plus prestigieux de la République, on pourrait penser que les candidats se pressent devant la porte et pourtant, il semblerait que personne ne veuille devenir le nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron a de nouveau essuyé un refus cette semaine, celui de Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l’Assemblée nationale. Pour comprendre pourquoi la nomination du successeur de Jean Castex prend autant de temps, Paul Gasnier a interrogé les journalistes politiques Jean-Baptiste Marteau de France 2, Simon Le Baron de France Inter, Alison Tassin de TF1 et Raphaëlle Bacqué, reporter au Monde.