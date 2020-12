Etats-Unis: 4 ans plus tard, à quoi ressemble le mur de Donald Trump ?

En savoir plus sur Yann Barthes

C’était sa grande promesse en 2016 : Donald Trump voulait bâtir un gigantesque mur le long de la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique. Au final, sur les 1600km de mur promis, Donald Trump n’en aura réalisé que 500 – et encore : 450km étaient déjà protégés par un mur, il n’aura fait que le consolider. Donald Trump a jusqu’au 20 janvier pour continuer les travaux : Joe Biden a d’ores et déjà annoncé qu’il cesserait la construction une fois installé à la Maison Blanche.