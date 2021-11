États-Unis : après un revers en Virginie, Joe Biden se console à New York et Boston

Plusieurs élections se jouaient mardi aux États-Unis et permettent de donner un aperçu de la popularité de Joe Biden. Justement, coup dur pour le nouveau président : le nouveau gouverneur de Virginie, fraîchement élu, est un Républicain. Glenn Youngkin rafle donc aux démocrates l’un de leur plus célèbre bastion. Joe Biden peut tout de même se consoler à New York, où le candidat démocrate Éric Adams l’a emporté face au Républicain Curtis Sliwa, et à Boston où Michelle Wu est devenue la première femme élue maire.