États-Unis : au coeur des manifestations de soutien aux assaillants du Capitole

Le 6 janvier 2021, plusieurs centaines de pro-Trump prennent d'assaut le Capitole, symbole de la démocratie américaine à Washington. Ils dénoncent une campagne "truquée" et refuse de voir Joe Biden accéder au pouvoir. L'attaque fait cinq morts, des centaines de blessés et provoque une onde de choc dans le pays, comme à l'international. En tout, 600 personnes sont arrêtées. Huit mois plus tard, plusieurs d'entre elles sont toujours incarcérées dans l'attente de leur jugement. Le 18 septembre, leurs soutiens organisaient une grande manifestation devant le Capitole pour exiger la libération de ceux qu'ils appellent des "prisonniers politiques".