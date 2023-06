Etats-Unis : Francis Suarez, impliqué dans une affaire de pot-de-vin, se lance dans la primaire républicaine

Un onzième candidat s’est lancé dans la course à la primaire républicaine face au favori Donald Trump. Il s’agit du maire de Miami, Francis Suarez, un Républicain modéré qui n’a pas voté pour Donald Trump aux dernières élections. Mais des doutes subsistent sur sa légitimité : il est soupçonné d’avoir reçu des pots-de-vin. Cette affaire met le nouveau candidat dans l’embarras quand il doit condamner les récents déboires judiciaires de son concurrent Donald Trump. Politiquement, il joue sur ses origines cubaines pour attirer l’électorat hispanique. Il fait également de l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami un argument de campagne. Même si le nombre de concurrents est de plus en plus important, Donald Trump devrait l’emporter.