Etats-Unis : George Santos, le député-mythomane s’invente un passé de Drag queen

Aux Etats-Unis, plusieurs enquêtes ont percé à jour les mensonges de l’élu George Santos sur son passé. Le député s’était inventé une vie en mentant sur sa famille, son parcours scolaire, sa carrière professionnelle, sa religion et même sur le financement de sa campagne. Face à la pression, il a décidé de se retirer temporairement de deux commissions parlementaires, mais il a refusé de démissionner. Son dernier mensonge en date concerne son soi-disant passé de Drag queen au Brésil. Depuis George Santos est devenu une star dans les médias. Ces derniers n’hésitent pas à le poursuivre jusque dans des bars karaoké. Son histoire rappelle la série Netflix sur la plus célèbre arnaqueuse du monde entier Anna Delvey. Il a choisi de s’exprimer sur la polémique depuis la chaîne ultra-conservatrice One America News Network.