Etats-Unis : Joe Biden face à Robert F. Kennedy Jr, le candidat complotiste à la primaire démocrate

Aux Etats-Unis, un nouvel adversaire fera face à Joe Biden dans la primaire démocrate : Robert F. Kennedy Junior, le neveu de John Fitzgerald Kennedy. Surtout connu pour ses prises de position complotistes et antivaccins pendant la pandémie, il avait choqué l’Amérique en comparant la vaccination obligatoire au régime nazi. Persuadé que son oncle a été tué par la CIA, il craint lui aussi pour sa vie et multiplie les sorties complotistes. Sa dernière théorie en date affirme que s’il y a davantage d’adolescents transgenres, c’est à cause de l’eau qu’ils boivent. Si sa victoire face à Joe Biden semble improbable, il ne faut pas pour autant le sous-estimer car sa cote de popularité a dépassé celle de l’actuel président. Mais dans les sondages, il reste bien loin derrière Joe Biden avec 15% contre 62%. Pour ne pas le faire monter dans les intentions de vote, Joe Biden refuse tout débat avec lui. Pour la presse, il aurait tort de mépriser Robert F. Kennedy Jr car Donald Trump, également candidat sulfureux et méprisé en 2016, l’avait finalement emporté. L’ancien président a d’ailleurs adoubé Robert F. Kennedy Jr. Steve Bannon, ancien stratège de Donald Trump, a même poussé le candidat complotiste à se présenter à la primaire démocrate. Le neveu de John F. Kennedy plaît beaucoup à la droite trumpiste et est reçu avec les honneurs sur Fox News.