États-Unis : la dégringolade de Kamala Harris

Kamala Harris est en visite en France. La vice-présidente des États-Unis a visité l’Institut Pasteur, doit participer aux commémorations du 11 novembre et rencontrer Emmanuel Macron pour finir le travail diplomatique après le clash des sous-marins australiens. Ça faisait plusieurs semaines qu’on n’avait pas entendu parler de Kamala Harris et pour cause : aux États-Unis, la vice-présidente est tombée à 28% d’opinions favorables, le chiffre le plus bas de l’histoire.