Sam Bankman Fried : pourquoi son arrestation embarrasse les partis politiques américains

Avant son arrestation le 12 décembre, le “golden boy” Sam Bankman-Fried, patron de FTX, était devenu l'un des plus gros contributeurs déclarés du Parti démocrate. Joe Biden aurait bénéficié de plus de 5 millions de dollars de dons de l’homme d’affaires pour sa campagne victorieuse de 2020. Néanmoins, Sam Bankman-Fried a affirmé qu’il avait également financé dans les mêmes proportions le Parti républicain. Ces dons auraient eu pour but d’amadouer les partis politiques afin “d’échapper aux plafonds et aux obligations de transparence", selon le procureur new-yorkais en charge de l'affaire, Damian Williams.