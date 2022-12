Etats-Unis : une journaliste recadre un élu pro-Trump

Donald Trump a appelé sur son réseau social Truth Social à abandonner la Constitution américaine et à revenir sur le résultat de l’élection présidentielle de 2020 remportée par Joe Biden. Ses propos ont été condamné par toute la classe politique même si certains Républicains n’ont pas souhaité se positionner. Une journaliste de MSNBC News a d’ailleurs recadré un élu qui affirmait que les électeurs devaient se faire leur propre avis sur la question. L’ancien président avait par ailleurs fait polémique, quelques jours plus tôt pour avoir convié lors d’un dîner le rappeur polémique Kanye West et le suprémaciste Nick Fuentes.