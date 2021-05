Etoiles jaunes, Holocauste, collaboration : les propos chocs de la manif des antivax

Alors que la campagne de vaccination s’accélère en France, les antivax veulent se faire entendre. Ils étaient plusieurs centaines à se réunir ce week-end à Paris. Deux manifestations distinctes étaient organisées : l’une à l’appel du professeur de pharmacie, Jean-Bernard Fourtillan, actuellement incarcéré, pour qui le Covid a été fabriqué par l’Institut Pasteur ; l’autre à l’appel d’Alexandra Henrion-Caude, docteure en génétique et ancienne directrice de recherche à l’INSERM. Paul Gasnier, Paul Larrouturou, Baptiste Brill et Julien Sultan sont allés à la rencontre de ces manifestants qui n'hésitent plus à porter des étoiles jaunes et à multiplier les références à l'Holocauste.